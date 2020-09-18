Челябинск, , 09:55 — REGNUM В Челябинской области медикам будут вручать премию за борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Учредил её глава региона Алексей Текслер. Получать деньги будут работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Претендовать на поощрение смогут те, кто лечит пациентов с COVID-19 либо внёс значительный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 020 году деньги получат 100 медицинских работников. Каждому из них достанется по 50 тысяч рублей. Кандидатов выдвигают учреждения здравоохранения. При этом должны быть учтены достижения человек в борьбе с коронавирусом, период, который он провёл в «красной зоне», а также число тех ковид-пациентов, которым он помог.