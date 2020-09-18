Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов открыл выставку, посвященную 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции по Северному Ледовитому океану на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач».

Экспонаты выставки ВМФ России

Открытие выставки приурочено к конференции по данной теме, которая состоялась под руководством главкома ВМФ, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

Гидрографическая экспедиция 1910−1915 гг. под руководством Бориса Вилькицкого на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач» подтвердила возможность морского прохода с востока на запад вдоль северных берегов Сибири. Экспедиция Вилькицкого стала первым плаванием с востока на запад (из Владивостока в Архангельск) с одной зимовкой по Северному морскому пути.

В ходе экспедиции произошло последнее крупнейшее географическое открытие в северном полушарии — был открыт архипелаг Северная Земля, а также ранее неизвестные острова — Старокадомского, Малый Таймыр и множество мелких. После зимовки у полуострова Таймыр в сентябре 1915 года суда прибыли в Архангельск.

«На выставке представлены воспоминания многих участников плавания: Б. Вилькицкого, П. Новопашенного, Н. Евгенова, Л. Старокадомского, Э. Арнгольда и др., а также статьи об экспедиции в периодических изданиях тех лет», — отметили в пресс-службе ВМФ.

Экспозиция выставки, подготовленной совместно с Центральной военно-морской библиотекой (ЦВМБ), рассказывает об истории покорения русскими исследователями Арктики.