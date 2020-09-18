Элиста, , 09:49 — REGNUM Столица Республики Калмыкия — Элиста — готова в празднованию 155-летия со дня основания города. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса основные торжества пройдут в режиме онлайн, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время город украшен декоративными конструкциями, флагами, праздничными плакатами. Баннеры разместили и на «Восточном рынке», где 19 сентября в рамках празднования Дня города состоится сельскохозяйственная ярмарка. В полдень того же дня на городском ипподроме пройдёт «Джангариада». Стрельба из лука, скачки на лошадях и верблюдах будут транслироваться, как и другие мероприятия, через интернет. В закрытом режиме состоится экономический форум «Элиста — 2020». Завершит первый праздничные день турнир по смешанным единоборствам «Fight Nights Global 97» в Элисте.

20 сентября в Элисте пройдут фестивали молодёжной культуры «Здесь и сейчас», спорта и уличных субкультур в парке «Дружба».