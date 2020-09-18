Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии с начала учебного года в образовательных учреждениях официально выявлен 21 случай заражения коронавирусом среди детей и педагогов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 сентября, заявила на заседании оперативного штаба республики вице-премьер Чувашии Алла Салаева.

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По её словам, завершилось распределение рециркуляторов в школы, которые были закуплены на средства регионального бюджета. Всего поставлено 13, тыс. рециркуляторов. В 17 муниципалитетах дезинфицирующих средств в образовательных учреждениях «хватает, в том числе на октябрь».

«За время учебного года, если подводить итог, то на 17 сентября по образовательным учреждениям у нас зарегистрирован 21 случай инфицирования — это вместе и работники, и учащиеся. Это 12 образовательных организаций: два детских сада и девять школ», — сообщила Алла Салаева.

По её словам, случаи заражения коронавирусом выявлены, в частности, в трёх школах Чебоксар и двух школах Алатыря, по одному случаю — в школах Алатырского района, Новочебоксарска, Яльчикского района и Цивильска.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 8248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6974 человека.

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