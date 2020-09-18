Москва, , 09:48 — REGNUM Синоптики зафиксировали сильный ветер во время непогоды в Москве и Подмосковье, сообщает 18 сентября центр «Фобос».

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В Московском регионе выпали обильные осадки, сопровождавшиеся ветром. Так, метеостанция в «Шереметьево» зафиксировала порывы ветра до 28 м/с, в «Домодедово» — до 25 м/с. Ветер задувал и на востоке Подмосковья — в Электроуглях порывы достигали скорости в 23 м/с.

«В Москве потоки воздуха поднимали металлический контейнер и швыряли его в припаркованные машины, грузовик буквально сдуло с дороги», — говорится в информации.

И в Москве, и в Подмосковье были повалены десятки деревьев.