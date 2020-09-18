Новосибирск, , 09:48 — REGNUM В Новосибирске из-за коронавируса 14 классов в 13 школах отправлены на карантин. Также были закрыты две группы в двух детсадах города. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

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Градоначальник подчеркнул, что после двух недель с начала нового учебного года очагов заражения не зафиксировано.

«Есть отдельные случаи заболевания школьников, как правило, в результате контактов дома или при какой-то бытовой ситуации», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.

Мэр уточнил, что полностью перешедших на дистанционное образование учебных заведений в Новосибирске нет.