Вашингтон, , 09:46 — REGNUM К актёрскому составу будущего фильма ужасов «Крик 5» присоединилась французская модель, актриса и певица Соня Бен Аммар. Об этом 18 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Как и в случае с другими актёрами, участвующими в проекте, информация о том, какую роль она исполнит, пока держится в секрете. Стоит отметить, что инсайдеры также сообщили: съёмки картины должны начаться в конце сентября 2020 года. По имеющейся информации, пока они будут проходить в осовном в студии из-за мер предосторожности, которые предпринимаются в связи с эпидемией коронавируса.

Стоит отметить, что роль в пятой части «Крика» станет первой работой Сони Бен Аммар в кино, которую она получила в рамках проекта полнометражного фильма. Ранее она снялась в клипе исполнителей Кельвина Харриса и Сэма Смита на песню «Promises».

