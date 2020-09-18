Тбилиси, , 09:46 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 182 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 18 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 3119 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 1435 человек победили инфекцию, в том числе 13 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6633 человека, в стационаре — 836. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 1642, за последние сутки их количество выросло на 169.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что для профилактики распространения коронавируса в стране строгие масштабные ограничения власти больше не станут применять. Он отметил, что теперь будет курс на адаптацию к условиям пандемии.

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