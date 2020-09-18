Ирвайн, США, , 09:43 — REGNUM Bizzard Entetainment опубликовала новый анимационный ролик, посвящённый игре World of Warcraft: Shadowlands. Он появился 17 сентября на официальном YouTube-канала проекта.

Новый короткометражный фильм компания посвятила Ревендрету — одному из царств Тёмных Земель и дому ковенанта Вентиров. В ролике разработчики подробнее рассказали об устройстве этой фракции и даже показали некоторых персонажей из прошлых дополнений — например, Гарроша Адского Крика.

Напомним, Shadowlands — это новое дополнение для игры World of Warcraft. Его релиз ожидается 27 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Теперь официально: у PlayStation 5 не будет совместимости с PS1, PS2 и PS3