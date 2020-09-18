Арский район, Татария, , 10:33 — REGNUM В селе Новый Кырлай Арского района Татарии 19 сентября пройдут конноспортивные соревнования, посвященные «Дню коня». Мероприятие начнется в 11:00, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Организаторы запланировали международные конные пробеги на дистанциях 40, 80, 100 и 120 км. Также пройдут скачки чистокровных, полукровных и местных пород, конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш», конкурсы на самую красивую повозку, скорость запряжки в телегу и многое другое. Отмечается, что изюминкой праздника станут скачки лошадей татарской породы, которые славятся невероятной выносливостью. Им предстоит преодолеть 100−120 км.

Для всех любителей лошадей организуют насыщенную культурно-развлекательную программу, мастер-класс по ковке, ярмарка сельхозпродукции, показательные выступления детей конноспортивной школы Казани, концерты и горячее питание.

ИА REGNUM ранее сообщало, всероссийские соревнования по конкуру на Кубок главы республики, посвященные 100-летию образования ТАССР, прошли 13 и 14 марта на манеже конноспортивного комплекса «Казань».

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