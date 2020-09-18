Новосибирск, , 09:41 — REGNUM По данным синоптиков Западно-сибирского гидрометцентра, снег в Новосибирской области может выпасть в конце октября. При этом значительных перепадов температур не ожидается. Сильные заморозки придут в регион только в третьей декаде месяца, передает редакция «Вести Новосибирск».

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Этот прогноз, уточняет СМИ, может подтвердиться на 60%. Более точный появится только в начале октября.

Пока же температура в пределах нормы — среднесуточная в районе −1… +4 °C ночью и до +10…+15 °C днём.