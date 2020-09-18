Монтгомери, США, , 09:42 — REGNUM Американский писатель Уинстон Грум, который является автором популярного романа «Форрест Гамп» (Forrest Gump, 1986), скончался на 78-м году жизни. Об этом 18 сентября сообщила мэр города Фэрхоп (штат Алабама), в котором проживал писатель, Карин Уилсон на своей странице в соцсети Facebook.

«С огромной грустью сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума», — говорится в сообщении Уилсон.

Также в нем указывается, что город Фэрхоп в этот день в связи с данной кончиной потерял своего культового автора. Причина смерти писателя не сообщается.

Напомним, роман «Форрест Гамп» является наиболее известным произведением писатели и по нему в 1994 году был снят одноименный фильм, в котором главную роль сыграл известный актер Том Хэнкс. Данная картина стала обладателем шести премий «Оскар», трех премий «Золотой Глобус» и многих других.