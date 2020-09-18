Москва, , 09:38 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Евреи всего мира отмечают Рош-ха-Шана: справка

Президент отметил большую, востребованную работу еврейских религиозных организаций по реализации социально значимых проектов, вклад в борьбу с коронавирусом.

«Новый год по иудейскому календарю — одно из важнейших событий в жизни еврейской общины. Из поколения в поколение передаются самобытные религиозные и культурные традиции», — подчеркнул Путин и пожелал евреям здоровья, и успехов в начинаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, евреи всего мира отмечают Новый год — праздник Рош-ха-Шана (голова года) — 5767 год от сотворения мира или новый год Деревьев.

Читайте также: Рош-ха-Шана: возможность раскаяться в грехах и неправильных поступках