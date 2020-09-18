Курган, , 09:36 — REGNUM В Кургане отопительный сезон начнётся с 21 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал глава столицы Зауралья Андрей Потапов, сообщает пресс-служба мэрии.

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С 21 сентября начнётся заполнение и включение систем отопления в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и соцкультбыта.

Системы теплоснабжения многоквартирных домов будут подключаться параллельно.