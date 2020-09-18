Вашингтон,
18 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Godfall «ушла на золото» —
https://twitter.com/PlayGodfall/status/1306631532833058816
Речь идёт о версии игры для консолей PlayStation 5. Ожидается, что её релиз состоится 12 ноября 2020 года.
Напомним, Godfall — это многопользовательский экшен с видом от третьего лица. Основный акцент в проекте делается на сражениях с использованием холодного оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: Стратегическая игра Phoenix Point от создателя X-COM появится в Steam
Читайте развитие сюжета: Теперь официально: у PlayStation 5 не будет совместимости с PS1, PS2 и PS3