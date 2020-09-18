Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Godfall «ушла на золото» — т. е. разработчики готовы приступить к выпуску дисков с игрой. Об этом авторы проекта сообщили 17 сентября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/PlayGodfall/status/1306631532833058816

Речь идёт о версии игры для консолей PlayStation 5. Ожидается, что её релиз состоится 12 ноября 2020 года.

Напомним, Godfall — это многопользовательский экшен с видом от третьего лица. Основный акцент в проекте делается на сражениях с использованием холодного оружия.

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