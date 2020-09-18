Анадырь, , 09:37 — REGNUM На Чукотке с начала учебного года за счёт средств федерального бюджета ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. При этом бесплатные завтраки из средств местного бюджета уже много лет получают все школьники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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«Полученные федеральные средства — 34,2 млн рублей — позволили увеличить финансовый норматив завтрака почти на 50% — до 142 рублей в день — не только для начальной школы, но для всех учеников без исключения. Ещё весной в каждой школе были созданы родительские группы контроля за питанием», — сказал губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Владивостока увеличили сумму на питание учеников — с 42 до 70 рублей. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели дополнительно выделено 147 млн рублей.