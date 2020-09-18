Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM В школах Республики Алтай обучается более 38 тыс. детей, из них в начальных классах — 17,2 тыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, все 100% младшеклассников получают бесплатное горячее питание.

По словам министра образования региона Ольги Саврасовой, для достижения таких показателей они к началу учебного года отремонтировали школьные пищеблоки, купили оборудование. Она также призвала родителей участвовать в контроле за питанием детей.

«Важна постоянная обратная связь, вопросы и замечания держу на личном контроле. Вопросы и пожелания родителей будут тщательно отработаны», — отметила министр.

Как отмечается, питание организовано по двухнедельному цикличному меню, согласованному со специалистами Роспотребнадзора. Меню также утверждается руководством школы.

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