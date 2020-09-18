Элиста, , 09:32 — REGNUM В Республике Калмыкия ситуация с коронавирусом вышла на уверенное плато. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.

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Показатели последних двух недель указывают на то, что ситуация с распространением коронавируса в Калмыкии стабилизировалась. Этому предшествовал всплеск количества новых случаев заражения инфекцией на фоне частичного снятия ограничительных мер. Определённую доля новых носителей SARS-CoV-2 приходится на участников семейных торжеств, в том числе свадеб и юбилеев.

Санитарные власти обращают особое внимание на строгое соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса, в том числе, работодателями.