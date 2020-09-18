Белвью, США, , 09:32 — REGNUM Разработчики стратегической игры Phoenix Point объявили, что вскоре она появится в Steam. Публикация была размещена 18 сентября на сайте сервиса.

Версия игры Phoenix Point: Year One Edition появится в онлайн-магазине компании Valve 10 декабря 2020 года. Отмечается, что купившие этот вариант игры получат базовую Phoenix Point, а также дополнения «Кровь и титан», «Наследие древних» и «Живое оружие».

В качестве руководителя проекта Phoenix Point выступил Джулиан Голлоп, который разрабатывал игры серии X-COM. Релиз игры в магазине Epic Games Store состоялся 3 декабря 2019 года.

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