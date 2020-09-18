Москва, , 09:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Москве выпало 36 мм дождя или 55% от месячной нормы осадков. Об этом 18 сентября сообщили в центре «Фобос».

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В сентябре норма осадков, пояснили синоптики, составляет 65 мм. Измерения проводились на станции ВДНХ.

В Московской области больше всего осадков выпало в Немчиновке. Там зафиксировали 46 мм или 70% от месячной нормы.

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