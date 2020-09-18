Пекин, , 09:37 — REGNUM В данный момент в Китае ведутся клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 18 сентября заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган в ходе своего выступления на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине.

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По словам министра, в настоящее время четыре вакцины из данного числа находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Также Ван Чжиган уточнил, что распространение эпидемии SARS-CoV-2 все ещё продолжается и до настоящего времени не полностью находится под контролем.

«С приходом осени и зимы может возникнуть новая вспышка, ситуация в области профилактики и контроля над заболеванием по-прежнему остается крайне серьезной», — отметил он.

Кроме того, Ван Чжиган указал, что в вопросе борьбы с новым коронавирусом в Китае на первом месте всегда находилось научно-техническое сотрудничество на международном уровне, а также выполнение страной международных обязательств с соблюдением принципов открытости и прозрачности.

При этом министр науки и техники КНР подчеркнул, что его страна вовремя передала передал информацию о SARS-CoV-2 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и это дало ученым в мире основу для медицинских исследований и разработки лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов.