Уфа, , 09:40 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве собственного брата в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба следственного комитета Следственного управления по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 сентября текущего года стражи порядка получили сообщение о том, что в Архангельском районе на берегу р. Лемеза найдено тело 28-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Следователи задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 21-летний брат потерпевшего.

По версии следствия, вечером 12 августа братья и два их приятеля остались ночевать у берега реки, чтобы рано утром начать охоту на уток. Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья брата. Приятели потерпевшего попросили помощи в ближайшей деревне. Несмотря на это, мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый дождался приезда сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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