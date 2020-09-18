Чита, , 09:31 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, составили антирейтинг территорий по заболеваемости COVID-19. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, его лидерами стали: Чита, Читинский и Агинский районы края.

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Также глава регионального управления Роспотребнадзора заострила внимание на том что, некоторые заведения общественного питания и супермаркеты не обеспечивают безопасность своих клиентов. На что заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев отметил, что в ближайшее время в регионе будут инициированы масштабные проверки объектов предпринимательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 18 сентября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составило 5481 человек, причём 55 из них добавились только за последние сутки.