Екатеринбург, 18 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Прокуратура начала проверку после сообщений о хулигане, который парализовал работу класса в школе № 74 Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее родители написали коллективную жалобу в правоохранительные органы на третьеклассника, который регулярно избивает других школьников.
Прокуратура оценит, как в этой ситуации действовало руководство школы, привлекался ли к решению проблемы школьный психолог. Кроме того, надзорные органы проверят, как работали в этой ситуации органы опёки.
По итогам проверки в ведомстве при должном на то основании примут меры прокурорского реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР тоже отреагировали на жалобы родителей, организовав свою проверку.
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