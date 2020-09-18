Тамбов, , 09:29 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Тамбовской области за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 18 сентября.

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В числе новых носителей — трое детей, это мальчики двух, пяти и шести лет, старшему из взрослых пациентов 83 года.

Всего в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 7252 человека, в 2348 случаях — без клинических проявлений. 6681 человек выздоровели, 46 скончались. В стационарах находятся 303 человека, из них диагноз «пневмония» у 249 человек.