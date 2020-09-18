Джакарта, , 09:29 — REGNUM Несмотря на введение широкомасштабных социальных ограничений из-за распространения эпидемии, в столице Индонезии Джакарте продолжают работать отели, рестораны и торговые центры, сообщает Sindonews.

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Есть общественные места, которые закрыты, но некоторые из них продолжают работать, строго соблюдая санитарные нормы.

Отели, в том числе в бизнес-секторе, по-прежнему открыты. Рестораны и кафе могут работать, но они принимают только заказы на вынос.

В Джакарте 83 торговых центра продолжают работать при соблюдении строгого медицинского протокола, включая проверку температуры тела и ограничение числа посетителей, чтобы избежать скопления людей. Использование масок также является абсолютным требованием для входа в торговые центры.

Издание отмечает, что время работы торговых центров не изменилось, но прежде чем отправиться за покупками следует взять с собой запасную маску, дезинфицирующее средство для рук и личные столовые приборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз предоставит Индонезии помощь для борьбы с пандемией.

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