Балтимор, США, , 09:29 — REGNUM Авторы Sid Meier's Civilization VI подробнее рассказали о Византии — новой игровой фракции. Ролик с демонстрацией её особенностей был опубликован 17 сентября на YouTube-канале проекта.

Византия, управляемая Василием II, это религиозная держава, умеющая обращать поверженных противников в свою веру. Уникальными боевыми единицами этой фракции станут дромон (вместо квадриремы) и тагма (вместо рыцарей).

Византия появится в Sid Meier's Civilization VI уже 24 сентября 2020 года. Доступ к новой фракции получат все обладатели New Frontier Pass.

Читайте ранее в этом сюжете: «Последний оплот»: опубликован трейлер новой кампании для Left 4 Dead 2

Читайте развитие сюжета: Стратегическая игра Phoenix Point от создателя X-COM появится в Steam