Вашингтон, 18 сентября 2020, 09:23 — REGNUM В сети появился официальный трейлер обновления The Last Stand («Последний оплот») для игры Left 4 Dead 2. Его опубликовали 17 сентября на YouTube-канале издания IGN.
Разработкой The Last Stand занимались геймеры-фанаты Left 4 Dead совместно с компанией Valve. Релиз обновления состоится 24 сентября 2020 года.
В The Last Stand геймеров ожидают: новая сюжетная кампания, 30 новых достижений, 2 уникальные мутации и множество исправлений. Доступ к обновлению бесплатно получат все обладатели Left 4 Dead 2.
Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft рассказала, как Xbox Series S будет экономить место на накопителе
Читайте развитие сюжета: Стали известны особенности Византии в стратегической игре Civilization VI