Бугульма, Татария, , 10:26 — REGNUM Транспортная прокуратура Татарии контролирует ситуацию по устранению нарушений законодательства о безопасности полетов в аэропорту в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что ООО «Аэропорт Бугульма» не исполняет обязанности по оборудованию воздушной гавани биоакустической установкой для отпугивания птиц, чтобы предотвратить столкновение с ними самолетов. Из аэропорта только в 2019 году выполнено более 1,3 тыс. полетов. Директору организации внесено представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства администрация аэропорта приобрела и запустила в действие биоакустический отпугиватель птиц.

ИА REGNUM напоминает, в феврале проверку по факту попадания в двигатель птицы во время приземления самолета авиакомпании S7 в аэропорту Пензы начала приволжская транспортная прокуратура. Попадание птицы, предположительно, из семейства сов, произошло на высоте около 15−20 метров. Птица попала в левый двигатель.

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