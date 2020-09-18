Находка, Приморский край, , 09:22 — REGNUM Находкинский городской суд приговорил к семи годам рыбака из КНДР, который напал на российских пограничников. Об этом 18 сентября сообщили в региональной прокуратуре.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к семи годам лишения свободы», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в сентябре 2019 года российские пограничники задержали в акватории Японского моря судно под флагом КНДР, экипаж которого вел незаконную добычу кальмаров.

В ходе задержания судна 17 членов его экипажа напали на сотрудников пограничной службы России, а трое из них — нанесли российским военнослужащим деревянными палками множественные удары, в результате чего здоровью последних был нанесен ущерб средней степени тяжести.

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