Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Менеджер Xbox Джейсон Рональд рассказал, как новая консоль Xbox Series S будет экономить место на накопителе. Об этом 18 сентября сообщил портал Screen Rant.

Поскольку Xbox Series S будет выдавать на телевизоры разрешение 1440p, а не 4K, как Xbox Series X, то ей не понадобятся текстуры соответствующего разрешения и они не будут загружаться на накопитель. Рональд отметил, что подобный подход позволит сэкономить до 30% пространства.

Напомним, 10 сентября 2020 года Microsoft собщила, что стоимость Xbox Series S в России составит 26 990 рублей. Новые консоли Xbox появятся в магазинах 10 ноября 2020.

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