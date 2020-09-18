Москва, , 09:21 — REGNUM Для жителей Москвы, оформивших электронную медицинскую карту, стала доступна новая функция — автоматическая передача показателей здоровья с гаджетов, сообщается на портале мэра столицы.

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Ранее, чтобы передать данные в электронную медкарту, нужно было установить на смартфон мобильное приложение «ЕМИАС Коннект».

Теперь можно напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медкартой в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как сообщало ИА REGNUM, в электронную медкарту москвичи могут вносить данные о температуре тела, уровне сахара в крови, артериальном давлении и т. д.

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