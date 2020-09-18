Махачкала, , 10:02 — REGNUM Муфтият Дагестана и совет ученых богословов региона осуждает поведение уроженцев республики, вымывших обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в городе Калининграде. Об этом заявил помощник муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов, комментарий которого опубликован на странице религиозной организации в Instagram.

Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой была запечатлена группа мужчин, двое их которых моют обувь в источнике при православной часовне. Они оказались выходцами из Дагестана, которые проходят службу в одной из воинских частей Балтийского флота. Накануне, 17 сентября, по данному факту военные следователи в отношении обоих военнослужащих возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

«Муфтият Дагестана, совет ученых богословов республики особо осуждает этот и подобные этому поступки по отношению к другим верованиям. Нельзя согласиться с тем, что произошло. Ислам призывает относиться с уважением и веротерпимостью к другим конфессиям, не позволять себе подобное по отношению к их святыням», — отметил Магомедов.

По его словам, уважительное отношение к представителям других конфессий особенно актуально для современной России в плане сохранения и укрепления целостности государства и стабильности в обществе.

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