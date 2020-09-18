Буэнос-Айрес, , 09:22 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 12 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 12 701 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 601 713.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 345 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 12 460.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 456 347 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Израиле было выявлено около 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.