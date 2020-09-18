Москва, 18 сентября 2020, 09:17 — REGNUM В Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1107 пациентов. Об этом 18 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1323 пациента», — сказала она.
Всего с начала распространения коронавируса в Москве поправили здоровье 235 136 пациентов.
Тем, кто выздоровел, врачи предлагают стать донорами плазмы крови.