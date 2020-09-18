Пермь, , 09:15 — REGNUM В Пермском крае два депутата заявили о том, что заболели коронавирусной инфекцией. Сообщения появились в соцсетях.

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Депутат гордумы Перми Илья Лисняк отметил: «Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов. Ставлю личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке». Депутат госпитализирован. По его словам, капельницы и уколы облегчают его состояние.

О заболевании проинформировал и депутат Добрянской гордумы Марк Коробов. «Подтвердился COVID-19. Неделю назад всё началось с температуры и ломоты, последние три дня знатно орошаю кашлем всё вокруг, пропали вкус и запахи», — оставил запись депутат на своей странице в соцсети.

Оба депутата призывают соблюдать меры безопасности: носить перчатки и маски, беречь себя и своих близких.

Напомним, в Пермском крае с конца марта выявлено 8877 случаев заражения коронавирусом. Коронавирусная инфекция диагностирована у губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона госпитализирован. Болезнь протекает в легкой форме.

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