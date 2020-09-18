Варшава, , 09:08 — REGNUM Польский онколог и иммунолог, профессор Анджей Мацкевич заявил, что у его исследовательской группы появился прототип вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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По словам профессора, в настоящий момент он с группой ученых из Центра медицинской биологии Медицинского университета в Познани работает над созданием вакцины против коронавируса. У докторов уже есть прототип, какой будет польская вакцина. Мацкевич утверждает, что польская вакцина будет принципиально отличаться от вакцины, разрабатываемой американцами или китайцами, в лучшую сторону.

«Их вакцины будут использоваться для профилактики заражения здоровых людей с помощью внедрения антител, борющихся с коронавирусом. Однако, согласно недавним исследованиям ученых, у некоторых пациентов с COVID-19 антитела вообще не вырабатываются, и за борьбу с болезнью берутся активированные иммунные клетки. Кроме того, антитела, полученные от выздоравливающих или созданные искусственно, демонстрируют очень ограниченную эффективность», — отметил профессор.

В связи с этим Мацкевич указал, что польская вакцина, помимо выработки антител, активирует и недостающие механизмы клеточной защиты, которые нацелены на борьбу с вирусом.

«Наша вакцина, которую мы называем CovidVax, запускает в организме те же иммунные механизмы, что и вакцины против рака, которые мы производим в течение 30 лет», — подчеркнул он.

Профессор добавил, что на текущем этапе исследований его команда разработала два типа вакцины: мышиную и человеческую:

«В течение двух недель мы введем мышиную вакцину животным, чтобы проверить ожидаемые нами индуцированные иммунные механизмы. На этой основе будут разработаны соответствующие тесты, которые будут использоваться для мониторинга эффекта вакцины в клинических испытаниях на людях».