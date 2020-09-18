Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Видеоблогер Линус Себастиан (LinusTech) опубликовал результаты тестирования игры Crysis Remastered на видеокарте Nvidia GeForce RTX 3080. Видео он разместил 17 сентября на своём YouTube-канале.

Он запустил игру на ПК, оборудованном процессором Intel i9 10900k и 32 гигабайтами оперативной памяти (3200 МГц). Кроме того, Crysis Remastered была запущена в специально созданном Crytek режиме «Can it Run Crysis?», который выдаёт максимальную нагрузку на ПК, с разрешением 4K и максимальными настройками.

В результате GeForce RTX 3080 смогла выдать лишь 25−32 FPS (кадра в секунду). LinusTech удалось получить от 41 до 70 FPS только после того, как он снизил настройки графики.

Стоит отметить, что пока разработчики ремастера Crysis не добавили в него поддержку технологии DLSS 2.0. Она позволяет существенно снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia.

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