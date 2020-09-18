Тбилиси, , 09:17 — REGNUM В Грузии, вопреки запретам, продолжают проводить свадьбы с большим количеством гостей. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 17 сентября рассказал на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Сейчас в мессенджере мне скинули еще одну фотографию огромной свадьбы. Не буду называть регион. Как видите, это запрещено, но все равно происходит», — отметил Гамкрелидзе.

Он добавил, что на 17 сентября эпидемиологическая обстановка стала стабилизироваться и призвал жителей страны выполнять рекомендации минздрава, чтобы сохранить этот показатель.

Также Гамкрелидзе сообщил, что за прошедшие сутки в стране сделали рекордные 13,2 тысяч тестов на коронавирус, из которых 3,8 тысяч — в Аджарии, где самые высокие темпы распространения SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что 17 сентября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с распространением коронавирусной инфекции в стране больше не будут бороться с помощью всеобщего карантина. По его словам, эта мера была нужна, чтобы дать время системе здравоохранения подготовиться к пандемии.

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