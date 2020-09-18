Златоуст, Челябинская область, , 08:59 — REGNUM В Златоусте Челябинской области приостановили деятельность по отлову бездомных животных. Это следует из официального сообщения региональной прокуратуры.

Поручение провести проверку дал облпрокурор Виталий Лопин. В ходе неё выяснилось, что отлов бродячих животных был ранее по муниципальному контракту, но его срок истёк в июле. Сейчас мэрия проводит аукцион на оказание такой услуги.

«В связи с непринятием мер по организации деятельности по отлову бездомных животных» главе городского Управления жилищно-коммунального хозяйства было внесено представление об устранении нарушений закона. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Златоусте шестилетняя девочка пострадала от бездомной собаки. Она возвращалась из школы. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

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