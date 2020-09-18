Пермь, , 08:58 — REGNUM В Перми откроют янтарную комнату. Специальное сенсорное помещение с янтарной крошкой для развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют в помещении на шоссе Космонавтов, 181а, переданном в безвозмездное пользование на десять лет. Проект реализует общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Помощь пермским общественникам оказал Калининградский янтарный комбинат. Он выделил 240 кг янтарной крошки. Также Калининград организовал бесплатную доставку груза в Пермь.

По словам руководителя Пермской краевой общественной организации «Счастье жить» Анастасии Гилевой, янтарная комната будет представлять собой кабинет, оборудованный и оснащенный различными предметами и элементами с использованием янтарной крошки. В янтарной комнате появится песочница с каменной крошкой, панно с изображением моря и маяка. В кабинете установят стол для рисования янтарным песком, создадут янтарную перегородку «Дождь». Сам потолок будет зеркальным, что позволит наполнить пространство мягким теплом янтарного света. Кроме того, маленькие пациенты и их родители смогут отдохнуть и набраться сил, укрывшись специальным лечебным янтарным одеялом.

В комнате будут проводиться психокоррекционные занятия, арома‑ и музыкотерапия. Стоит отметить, что пока янтарь применяется в лечении и реабилитации детей только в детском психоневрологическом санатории «Теремок» в Зеленоградске Калининградской области. Пермь станет вторым городов в России, применяющим солнечный камень для лечения и реабилитации детей.