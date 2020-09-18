Москва, , 09:02 — REGNUM Коронавирус нового типа проявляет признаки адаптации к человеческой популяции, следовательно, может стать сезонным. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

В ведомстве отметили, что в мире с конца апреля зафиксировано снижение летальности от коронавирусной инфекции с 7,2% до 3,2%, что говорит о вероятном ослаблении вирулентных свойств. При этом потенциал распространения COVID-19 растёт.

В дальнейшем SARS-CoV-2, вероятно, интегрируется в структуру сезонных возбудителей ОРВИ, пояснили в Роспотребнадзоре РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты зафиксировали в мире 22 стабильно наследуемые мутации коронавируса.

Читайте также: В мире стабильно наследуются 22 мутации коронавируса