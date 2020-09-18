Москва, , 08:55 — REGNUM Москву и Подмосковье в выходные дни (19−20 сентября) охватит ненастная зона. Из=за холодного атмосферного фронта температура воздуха начнет понижаться, передают «Метеновости».

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В субботу подует сильный северо-западный ветер с порывами до 12−15 м/с, он станет препятствием повышению температуры. Днем воздух прогреется лишь до + 10… +13 °C

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью похолодает до +3…+8 °C, днем +9… +11 °C. Атмосферное давление повышенное 751−753 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России в пятницу, 18 сентября, ожидается облачная погода, дождь и температура воздуха до +13 °C.

Подробнее: В Москве 18 сентября ожидается дождь и до +13 °C