Белвью, США, , 08:50 — REGNUM В онлайн-магазине видеоигр Steam пройдёт фестиваль настольных игр. Анонс был опубликован 17 сентября на сайте сервиса.

В качестве организатора выступила студия Auroch Digital, специализирующаяся на разработке инди-видеоигр. Мероприятия будут проходить с 21 по 26 октября, отмечается, что в рамках фестиваля будут, в частности, обсуждать настольные игры, по которым были созданы компьютерные. Приём заявок на участие закончится 23 сентября 2020 года, в 20:00 по московскому времени.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Hobby World выпустило в России комикс-игру «Похищение» в жанре детективного триллера. Перед игроками будет поставлена задача спасти дочь главного героя от похитителя.

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