Москва, , 09:00 — REGNUM В России выпускникам вузов предложили выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей. Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты в аудитории (сс) nikolayhg

Так, предлагается создавать специальный банковский счет на имя каждого поступившего в учебное заведение студента, на который бы зачислялась сумма 500 тыс. рублей и 250 тыс. соответственно.

Претендовать на капитал смогут студенты очных отделений, которые получают образование данного уровня впервые. Использовать деньги можно будет только после получения диплома и на определенные цели, в том числе на аренду жилья, а также оплату проезда или открытие бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тумусов, говоря о законопроекте о студенческом капитале, заявил:

«Есть два подхода. В одном люди — новая нефть. В другом — люди и есть Россия. Я — за второй. Вложиться в граждан — это вложиться в страну».

Отметим, по словам министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, наиболее востребованными специальностями при поступлении в вузы среди абитуриентов оказались информационные технологии.

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