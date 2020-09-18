Москва, , 08:40 — REGNUM Москва заняла более высокие позиции в рейтинге умных городов Smart City Index. Поднявшись на 16 строчек, столица заняла 56-е место, сообщается на портале градоначальника.

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В рейтинге Международного института управленческого развития (IMD), оценивающего уровень цифровизации по мнению жителей городов, столица России обогнала Брюссель, Париж и Токио.

По сравнению с 2019 годом москвичи выше оценили влияние цифровизации на их жизнь практически по всем показателям — многие городские услуги можно получить дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, Москву включили в список умных мегаполисов, использующих информационные технологии для развития жизни горожан.

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