Ханты-Мансийск, , 08:39 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 81 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 18 сентября: Сургут — 14; Ханты-Мансийск — 14; по девять — в Нефтеюганске и Нягани.

Всего с начала пандемии в Югре на 18 сентября зарегистрировано 20 988 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 197 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 18 сентября составляет 1,03.