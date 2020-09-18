Сан-Хосе, , 08:43 — REGNUM Общее количество выявленных в Коста-Рике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 1,3 тыс. и превысило 60 тысяч. Об этом 18 сентября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По информации министерства, за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 1302 заразившихся коронавирусной инфекцией в результате их общее число стало составлять 60 818.

Также уточняется, что за этот же период в Коста-Рике от COVID-19 скончались 17 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 666.

При этом сообщается, что на данный момент в стране свыше 22 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 30 миллионов.