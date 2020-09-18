Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге ремонт одной из улиц с интенсивным движением — Туркестанской начали осуществлять в круглосуточном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ранее подрядчик (ООО «ГП Дорстрой Уфа») заявил, что не справляется с объемом работ по контракту, заключенному в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между тем объект должен быть сдан до 1 ноября.

В горадминистрации заявили, что ремонт улиц, которые по срокам исполнения работ на данный момент вызывают опасения у контрольно-надзорных органов, будет усилен. В частности, по договорам субподряда на улицы Туркестанская и Волгоградская дополнительно выходит три компании: ООО «СУ-56», «Оренбургремдорстрой» и компания «Орьтехцентр».

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