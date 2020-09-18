Сухум, , 08:42 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 17 сентября. Официальные данные сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 26 из них, — сообщили в штабе. — Выписано восемь пациентов».

Всего, по информации штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 73 пациента. У 72 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся семь человек. В общей сложности в Абхазии выявили 782 носителя коронавируса, из которых 226 победили инфекцию. За время пандемии умерли семь человек с COVID-19.

Стоит отметить, что в Абхазии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки решили запретить массовые мероприятия. Их планируется вводить в октябре, так как 30 сентября в республике отметят День Победы и Независимости.

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